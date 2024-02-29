Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 29 Şubat 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri süren kademeli yükseliş trendine devam ediyor. Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,27'ye kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:26 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 31,2168'den işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 33,8870 seviyelerinde seyrediyor.