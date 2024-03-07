7 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ederken; ons altın ve gram altın tarihi zirvelerini yukarı çekti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? y Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağı beklentileri ile rekor üzerine rekor kırarken; aralıksız yükselişini 7'inci güne taşıdı.
Tüm zamanların en yüksek seviyesini 2161 dolara taşıyan ons altın, saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 2153 dolarda bulundu.
Gram altın tarafında ise, ons altın ve dolar/TL'deki değer artışıyla yeni zirveler görülmeye devam ediliyor. Tarihi rekorunu 2212 liraya taşıyan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,60 primle 2204 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.329,05 lira
Çeyrek altın 3.608,08 lira
Yarım altın 7.216,15 lira
Cumhuriyet altını 14.388 lira
Gremse altın 38.712,00 liradan satılıyor.