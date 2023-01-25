A1 Capital’den halka arz başvurusu

Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. 2021 yılında halka açılan şirket sayısında güçlü artış görülürken, bu hız 2022 yılında da devam etti. 2021 yılında 52, 2022 yılında ise 40 şirket halka arz edildi.

2023 yılında da halka arzlarda yaşanan bu artışın devam etmesi bekleniyor. Yılın ilk 24 gününde 4 halka arz gerçekleşirken, bu şirketler Tapdi Oksijen, Söke Değirmencilik, Astor Enerji ve Maçkolik oldu.

Yeni bir halka arz başvurusu haberi de A1 Capital’den geldi. Güler Yatırım Holding, 24 Ocak tarihli yönetim kurulu kararında, bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arzıyla için yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada yer aldı.

Buna göre Güler Yatırım Holding, 25 milyon TL nominal değerli payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Güler Yatırım Holding'den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 24.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararında özetle;

1) Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2) İhraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine,

3) Yukarıdaki maddeler kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında gerekli başvurular yapılmıştır.”