ABD'li dev bankadan yılsonu dolar/TL tahmini

JPMorgan, bugün 30 TL seviyesinde olan dolar/TL için 2024 sonu hedefini 34 TL'den yaklaşık 36 TL'ye revize etti ve TL için gelişmekte olan para birimleri arasında ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdüğünü belirtti.

JPMorgan'dan müşterilerine gönderilen notta, "Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler TL'nin reel olarak değer kazanma potansiyeline işaret ediyor" dedi. Kurum, sürecin enflasyonla mücadeleye bağlılığa ve döviz rezervlerinin artış hızına bağlı olduğunu da belirtti.

Türkiye'nin devlet tahvilleri için uygun zamanı beklediğini belirten JPMorgan, bu tahvillere yönelik şimdilik piyasa ağırlığı tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

JPMorgan 2024 sonu için yüzde 42 enflasyon tahmininin TCMB'nin yüzde 36 tahminlerininden yüksek olduğuna dikkat çekerek "Türkiye devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesini ya da enflasyon risklerinin azalmasını beklemeyi tercih ediyoruz" dedi ve bunun yılın ikinci yarısında mümkün olabileceğini ifade etti. Kurum enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25.2 olacağını öngördü.