Altın, ABD enflasyon öncesi gözünü rekora dikti

ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi ons altın rekor seviyelere doğru hareketlendi.

Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğü konusunda işaret sunması beklenen TÜFE verisi öncesinde ons altın 2526,16 doları gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,33 artışla 2524,69 dolarda.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “Altın, önemli bir ABD enflasyon raporu öncesinde iyi desteklenen bir piyasada menzile bağlı” dedi ve verilerin muhtemelen yumuşak enflasyon göstereceğini ve altını rekor seviyeye göndereceğini sözlerine ekledi.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri bugün TSİ 1530'da açıklanacak. Üretici Fiyat Endeksi ve ilk işsizlik başvuruları perşembe günü açıklanacak.

TÜFE raporunun enflasyonun Fed'in %2 hedefine yaklaştığını göstermesi ve Başkan Jerome Powell'ın fiyat artışının kontrol altında olduğu görüşünü desteklemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin çoğunluğuna göre Fed, 2024 yılında kalan üç politika toplantısının her birinde faiz oranlarını 25 baz puan düşürecek.

Wing Fung Precious Metals işlem müdürü Peter Fung, “Altın fiyatları için 2.450-2.460 dolar civarında iyi bir destek görüyorum. Yıl sonuna kadar altın, Fed'in politika gevşetmesi ve devam eden jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 2.600 dolar civarında işlem görmeli” değerlendirmesini yaptı.

Ons altın için bugün ilk direnç 2529 dolar, geri çekilmelerde ise 2507 dolar güçlü bir destek olarak duruyor.