Uzmanlar değerlendirdi: Altında alım fırsatı sürüyor

ŞENAY ZEREN

2024’ün tamamında ons altın yatırımcısına yüzde 27, gram altın yüzde 52 kazandırırken, yıl başından bu güne kadar olan süreçte ons altın yüzde 42, gram altın yüzde 39 değerlendi. Ayrıca, ons altın tarihi zirvesini 22 Nisan’da 3.500 dolara çıkarırken; gram altın ise aynı tarihte 4.305 TL’ye taşıdı. Altın fiyatları, bu yıl hızlı bir yükseliş göstererek yatırımcısının yüzünü güldürürken; "Artık satıp çıkmak mı gerekiyor, yoksa alım için hala yer var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. EKONOMİ’ye konuşan piyasa uzmanları, düzeltmelerin yaşanabileceğini, ancak yönün hala yukarı olduğunu söyledi. Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinde öncelikli neden olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinin beklentilerin çok üzerinde olması ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi gösteriliyor. Uzmanlar, hem ons hem de gram altın fiyatlarında ana yönün hala yukarı olduğunu belirtirken, geri çekilmelerin seviye ve haber akışlarını dikkate alarak alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir

■ Gram altın en mütevazi tahminle yıl sonu 5.000 tl

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk: Geçtiğimiz hafta, ABD-Çin arasındaki tarife krizinde anlaşma yapılabileceği sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, tarife krizinin piyasalarda belirsizlik yarattığı ifadeleri altında temkinli iyimserlik oluşturdu. Merkez Bankaları rezerv çeşitlendirme çerçevesinde altın alımlarına devam ederken, enflasyona karşı paranın değerini koruma amaçlı bireyler de altın alıyor. Bu çerçevede altın fiyatlarında hızlı geri çekilme olasılığı zayıf görünüyor. ABD’li büyük bankaların fon yöneticilerinin ifadeleriyle, ons altının sene sonu 3.700 hatta 4.000 dolar olma olasılığı yüksek. Gram altında ise, hem dış piyasalardaki gelişmeler, hem içerde dolar/TL kurunun etkisi, siyasetin ekonominin önüne geçmesinden kaynaklanan belirsizlikle ve enflasyonda düşüş beklentisinin zayıf olması nedeniyle alımlar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 4.350 TL seviyeleri geçilirse, 4.500 TL seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da en mütevazi tahminle 5.000 TL seviyelerini görebiliriz.

■ Altında sert geri çekilme ihtimali oldukça düşük

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı: Son dönemde, Trump’ın daha ılımlı bir yaklaşıma bürünmesiyle birlikte piyasalar bir nebze sakinleşse de, yaşanan sürecin ABD ticaret politikalarına ve ABD dolarına olan güveni zedelediğini söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar ons altın tarihsel olarak en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor olsa da, yükselişin altında önemli değişimlerin yattığını ve dolayısıyla sert bir geri çekilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Elbette, kısa vadeli geri çekilmeler olacaktır ancak genel trendin, yılın geri kalan bölümünde de yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, ons altında yıl sonu fiyat beklentim 3650-3700 dolar seviyeleri.

■ Onsun 3.500 doların altına sarkmasını beklemiyorum

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy: Ons altın, 3.500 dolar denemelerini yapmasının ardından geri çekildi; ancak 3.300 dolar altına sarkmasını pek olası görmüyorum. Yılın geri kalanında, ons altında 3.500 doların geçilmesini bekliyorum. Gram altın yatırımcısı ise, beklemek yerine şu andaki seviyelerden ufak çaplı alımlara devam etse bile, yıl sonu geldiğinde yine iyi bir getiri elde edecektir. En düşük ihtimalle yıl sonunda ons altın 3.300 dolar ve dolar kuru 42 TL seviyelerinde olursa, gram altın fiyatı zaten 4.500 TL’ye yaklaşmış olacak ki; gram altının yıl sonundan önce 4.500 TL’yi geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün.

■ ONS altında 3.400 dolar seviyesi kritik

Phillip Capital Portföy Yöneticisi Metin Taşçıoğlu: Altının yıllık yüzde 42’ye varan tarihi yükselişine yol açan temel faktörler henüz ortadan kalkmış değil. Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin altına olan fiziki talepleri, bu rekoru getiren nedenlerden birisiydi. Teknik açıdan bakıldığında, son bir ayda görülen iki zirve ile RSI arasında negatif uyumsuzluk oluştu; bu da olası bir düzeltme sinyali olarak değerlendirilebilir. Öte yandan altın fiyatları, güçlü dolara rağmen 20 günlük üssel hareketli ortalama (3.285 dolar) üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Altının teknik olarak yeniden düzeltmeyi tamamlayıp yükseliş trendine döneceğinin işareti, 3.400 seviyesini yukarı kırması olabilir. Eğer Çin-ABD görüşmeleri yatırımcı beklentilerini karşılarsa, altın ivme kaybedebilir. Tersi bir durumda, altın yeniden 3.500 doları test edebilir.