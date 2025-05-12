'Dönüşen Liderlik Zirvesi' bugün Kuşadası’nda yapılıyor

EKONOMİ Gazetesi tarafından üç yıldır Sapanca’da düzenlenen “Dönüşen Liderlik Zirvesi”, bu yıl ilk kez Ege buluşmasıyla Kuşadası’na taşındı.

PwC Türkiye’nin destekleri, Göçtur ve Pine Bay Hotels & Resorts’un ana sponsorluğunda, TEB ve SOCAR’ın co-sponsorluğunda gerçekleştirilen zirve, bugün Pine Bay Resort’ta iş dünyasının öncü isimlerini bir araya getirecek. Zirvenin oturum sponsorları Fersan, Artience Toyo Printing Inks olurken, araç sponsorluğunu Toyota; destek sponsorluğunu ise Çelmak, Doğankoç Özel Güvenlik ve The Purest Solutions üstlendi. Zirvede “Çok kutuplu dünyada yön bulmak” sorusu “Yarını yeniden keşfetmek” teması ile tartışılacak. Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar “Karmaşada Yön Bulmak” başlıklı konuşmasıyla liderlikte pusula olmanın yollarını paylaşacak.

Enerji, Finans ve Yapay Zeka: Geleceği Dönüştüren Başlıklar Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin “Çıkış Yolu” başlıklı konuşmasında ekonomik sıkışmadan çıkış için perspektif sunacak. TEB KOBİ Bankacılığı’ndan Tarkan Giresunlu KOBİ’lerde finansal dönüşüme odaklanırken, SOCAR Türkiye’den Mikayil Yusifov küresel enerji trendlerini değerlendirecek. Öğleden sonraki oturumlarda Ege bölgesinin dönüşüm liderleri sahneye çıkacak. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ve BAGİAD Başkanı Mert Kurşun’un yer aldığı paneller yerelden küresele kalkınmayı mercek altına alacak.

CEO’ların Nabzı, Yeni Nesil Liderlik ve Şans Sohbetleri PwC Türkiye’den Cihan Harman’ın moderasyonuyla gerçekleştirilen “CEO’ların Nabzı” oturumunda PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu yaptıkları araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaşacak. Fersan CEO’su Gürhan Güven, Göçtur Yönetim Kurulu Üyesi Rena Çukurova ve Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, şirketlerini dönüştürme yolculuklarını anlatacak. Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu enerjideki dönüşümü aktarırken, The Purest Solutions’tan Alim Ozan Evliyaoğlu yeni nesil liderliği katılımcılarla değerlendirecek.

EKONOMİ Gazetesi yazarları Ali Ekber Yıldırım ve Ussal Şahbaz sırasıyla tarım ve yapay zeka ekseninde “yeni ekonomi”yi yorumlayacak. Zirvede EKONOMİ Gazetesi’nin yönetici ve yazarları oturumları yönetecek. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, Yazar Mete Belovacıklı ve Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan, soruları ile dönüşen liderliği mercek altına alacak.

Günün sonunda ise EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu’nun katılımıyla “Şans Sohbetleri” gerçekleşecek. Katılımcılar zirveyi gala yemeğiyle noktalayacak.