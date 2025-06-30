Altın fiyatları 1 ayın dibinden toparlanıyor

Ons altın, 1 ayın en düşük seviyesi olan 3248 dolar seviyesinden toparlanıyor. Altın fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin güvenli liman talebini azaltması ve risk iştahını artırmasıyla geçtiğimiz hafta yüzde 2'nin üzerinde düşmüştü.

Ons altın şu sıralarda cuma gününe göre, yüzde 0,35 artışla 3285,30 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Hem tarife görüşmelerini hem de Orta Doğu'daki olayları çevreleyen ‘kıyamet ve kasvet’ görünümü daha az, bu da altını risk varlıklarına karşı ikinci plana itiyor. Dolar baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu da altındaki düşüşün boyutunu sınırlıyor" dedi.

Analistler, ons altında toparlanmanın ilk etapta 3295 dolar direncine kadar devam etmesini bekliyorlar. Buranın geçilmesi halinde 3322 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek noktası ise 3254 ve 3238 dolarda.

Bu sabah gümüş fiyatı da yüzde 0,50 artarak 36,16 dolara doğru toparlandı.

Gram altın da yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 720 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 4 bin 201 liradan tamamlamıştı.