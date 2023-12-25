Altın fiyatlarında sakin seyir: 25 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, önemli bir verinin bulunmadığı sakin haftaya yatay başladı. Bugünkü işlemlerde 2053 dolara kadar yükselen ons altın, saat 11.16 itibarıyla yüzde 0,35 primle 2052 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarının hafta genelinde dolar endeksi ve tahvil fiyatlarındaki harekete göre yön bulması bekleniyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2060 ve 2055 dolar seviyeleri direnç, 2030 ve 2020 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 2.053 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Gram altında 'dolar' etkisi

1935 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,19 yükselişle 1919 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 240 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 190 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 yükselişle 1929 liradan tamamlamıştı.