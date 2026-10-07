Altın geriledi, yatırımcının gözü Fed’in faiz mesajında

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Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.150,23 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 azalarak 4.177,60 dolara indi.

Piyasaların odağında ise Fed’in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor. Tutanakların günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının “hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasının” beklendiğini ifade etti.

Fed üyelerinden farklı mesajlar

Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin açıklamaları da piyasaların yön arayışında etkili oluyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının büyük ölçüde enflasyonu yükselten unsurların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin daha da artırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Son dönemde açıklanan zayıf ekonomik veriler, ekim ayında faiz artırımı beklentilerini azaltırken, yatırımcılar Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

Yüksek faiz altının cazibesini azaltıyor

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde yatırımcılar, faiz getirisi sunmayan altın yerine getiri sağlayan varlıklara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu durum, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan İtalya’nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği’nin (LBMA) yıllık konferansında yapılan değerlendirmelerde, altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

İran gerilimi de takip ediliyor

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters’a verdiği özel röportajda, İran’ın savaşı sona erdirmek ve ABD’nin taleplerini karşılamak için nükleer zenginleştirme kapasitesini “anlamlı” ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

Gümüş ve platinde farklı seyir

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yaklaşık yüzde 1 düşüşle 61,12 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 artışla 1.704,25 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara indi.