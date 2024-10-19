BofA'dan 'güvenli liman' altın analizi: Yükseliş devam edecek mi?

Altının ons fiyatı 2 bin 722 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Bank of America altındaki yükselişin devam etmesini bekliyor.

Bank of America stratejistleri, geleneksel 'güvenli liman' varlıklarının karşı karşıya kaldığı artan riskler nedeniyle altının giderek daha cazip hale geldiğine dikkat çekti. Analistler, yatırımcıların, merkez bankaları da dahil olmak üzere yükselen devlet borçlanmalarından kaynaklanan enflasyon ve borç erozyonuna karşı bir koruma olarak değerlendirilen altına yönelmeleri gerektiğini belirttiler.

Analistler "Altın, son kalan 'güvenli liman' varlığı olarak görünüyor ve bu da yatırımcılar, merkez bankaları dahil, daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyor" değerlendirmesi yaptı.

Altın önümüzdeki yıllarda cazip bir varlık haline gelecek

Ayrıca, ABD borcunun artmaya devam edeceği tahmin edilirken Hazine arzının risk altında olduğu ve daha yüksek faiz ödemelerinin GSYH'ye oranının artacağı belirtiliyor. BofA'a göre bu durum altını, önümüzdeki birkaç yıl içinde cazip bir varlık haline getirecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, yeni harcamaların 2030 yılına kadar küresel GSYH'nin yüzde 7-yüzde 8'ine ulaşabileceği kaydedildi. Analistler, piyasaların tüm borçları absorbe etmekte zorlanması ve volatilitenin artması durumunda altının tercih edilen varlık olabileceğini belirtiyor. Özellikle merkez bankalarının döviz rezervlerini daha fazla çeşitlendirebileceği ifade ediliyor.

Cnbc-e'de yer alan habere göre ABD başkanlık seçiminde adayların hiçbirinin mali disipline öncelik vermemesi nedeniyle ulusal borcun önümüzdeki üç yıl içinde ekonomi içindeki payının rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Analistler, bunun faiz ödemelerini GSYH'nin daha büyük bir kısmı haline getireceğini ve piyasaların yeni borcu absorbe edememesi endişeleriyle altının cazip bir varlık haline gelebileceğini söylüyor.

3 bin dolar beklentisi yinelendi

Stratejistler, altının ons başına 3 bin dolara ulaşacağı öngörülerini yineledi ve bu seviye yüzde 10,2'lik bir artış anlamına geliyor. Altına olan bu olumlu yaklaşım, dünya genelinde artan harcama ve borçlanma endişeleriyle örtüşüyor.

Merkez bankaları da toplam rezervler içinde altının payını artırdı. Bank of America analistleri, altının merkez bankası rezervlerinin yüzde 10'unu oluşturduğunu ve bunun on yıl önce yüzde 3 seviyelerinde olduğunu kaydetti.