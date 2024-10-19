Asgari ücretlinin alım gücü ‘gram gram’ eridi

2022 ve 2023’te yapılan ara zamların ardından bu yıl temmuz ayı ‘pas’ geçilmiş ve asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan şimdi “2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Masada hangi rakamlar var?

Hükümet, iş veren kanadı ve işçi sendikalarının beklentileri farklılaşırken, masada yeni asgari ücret için 2 seçeneğin yer alması bekleniyor. Bunlardan ilki, 2024’te gerçekleşen enflasyon oranının baz alınması… Diğeri ise 2025’te beklenen enflasyona göre bir oran belirlenmesi… İlk seçenek baz alınırsa asgari ücrete yüzde 40 civarında zam gelmesi bekleniyor, ikinci seçenek baz alınırsa asgari ücret zammının yüzde 25 oranında olması bekleniyor. 2025 için ağırlıklı beklenti yüzde 25 civarında zam yapılması... Bu tahmin gerçekleşirse asgari ücretin de 21 bin 250 TL’ye çıkması bekleniyor.

Asgari ücretlinin alım gücü eridi

Öte yandan enflasyonist ortam, alım gücünün gerilemesini de beraberinde getirdi. Birçok kalemde hissedilen bu gerileme özellikle asgari ücret/gram altın paritesinde daha belirgin şekilde görülüyor.

Asgari ücret 'gram gram' eridi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 2016 yılında asgari ücret ile 10 gram altın alınabiliyordu. 2016 yılının ekim ayında gram altın 277 TL idi. Aynı tarihte asgari ücret ise 1300 TL olarak uygulanıyordu. Sonraki yıllarda altın, asgari ücretten daha hızlı yükseldi.

Şimdi asgari ücretle ancak 5 gram altın alınabiliyor

2017 yılının ekim ayında asgari ücret 9 gram altına gerilerken; 2018 ve 2019 yıllarında 7 gram sınırına kadar çekildi. Pandemi başta olmak üzere savaşlar, kuraklık, kıtlık gibi olayların damga vurduğu 2020 yılı ve sonrasında altın hızla yükselirken, asgari ücretle artık sadece 5,65 gram altın alınabiliyor.