Gram altın 3 haftanın zirvesini gördü: 21 Aralık güncel gram altın fiyatları

Ons altın fiyatı, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin gerilemesinden destek bularak yükselirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verileri takip ediyor.

Bugünkü işlemlerde 2046 dolara kadar yükselen ons altın, saat 18.20 itibarıyla yüzde 0,50 yükselişle 2040 dolarda işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

Analistler, buna karşın, tahvil faizlerindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini aktararak, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin altın yatırımcılarının da odağında olduğunu dile getirdi.

Gram altın 3 haftanın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 1918 liraya kadar çıktı ve böylelikle yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,55 primle 1911 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,35 azalışla 1901 liradan tamamlamıştı.