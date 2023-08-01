Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık seyir öne çıkarken; ons altın fiyatı geriliyor. Altının ons fiyatı, saat 12.34 itibarıyla yüzde 0,42 oranında düşüşle 1957 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1940 ve 1930 dolar destek, 1.970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Gram altında ‘ons altın’ baskısı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 altında 1696 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 790 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 250 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1702 liradan tamamlamıştı.