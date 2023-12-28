Gram altında rekor üzerine rekor: 28 Aralık güncel altın fiyatları
Ons altın fiyatı, yukarı yönlü hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 3 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın fiyatı ise, ons altının yükselişine paralel rekor üzerine rekor kırıyor.
Ons altın fiyatları, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 5 ayın dip seviyesine gerilemesinden destek alarak yaklaşık üç haftanın zirvesine yükseldi.
2088 dolara kadar çıkan ons altın, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,37 yükselişle 2085 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1974 liraya çıkarırken; şu dakikalarda yüzde 0,50 primle 1972 liradan alıcı buluyor.