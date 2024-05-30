IMF verilerine göre Türkiye 4 ayda 55 ton altın aldı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Türkiye yılın ilk 4 ayında 55 ton 564 kilogram altın aldı. Böylece Türkiye’nin altın rezervi 781 ton 957 kilogram seviyesine yükseldi. Türkiye’nin altın rezervi 2022 sonunda 542 ton, 2023 sonunda ise 726 ton seviyesindeydi. En fazla altın alımı 17.95 ton ile şubat ayında yapıldı. Ocak ayında 12 ton, mart ayında 10 ton, nisan ayında 10.6 ton altın rezervlere eklendi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasası verileri de altın ithalatında IMF’nin paylaştığı değerlere yakın sonuçlar ortaya koydu.

Altın talebinin en yüksek olduğu dönem

Verilere göre yılın ilk 4 ayında altın ithalatı 46.9 ton oldu. Türkiye ocak ayında 11.5, şubat ayında 11.1, mart ayında 12.7, nisan ayında ise 11.4 ton altın ithal etti. Altın ithalatının rekor seviyelere ulaştığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalatta büyük bir düşüş yaşansa da istenilen değerlere henüz ulaşılamadı. Borsa İstanbul’daki verilere göre geçen yıl 318.9 tonluk altın ithalatı yapılmış ve 2017 hariç kayıtların tutulduğu 1995’ten bu yana en yüksek değere ulaşılmıştı. Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de mücevher altın talebi 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, Merkez Bankası ise aynı dönemde 30 ton altın satın alarak altın rezervini 570 tona çıkarmıştı.