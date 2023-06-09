Atamalar sonrası piyasalar: Uzmanlar nasıl yorumladı?

İSTANBUL / EKONOMİ

Piyasaların sabırsızlıkla beklediği atama kararı, gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan getirildi. Erkan, kurumun ilk kadın başkanı unvanını da aldı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Erkan'ın TCMB başkanlığına getirilmesi piyasalarda önceden satın alınsa da, Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı olarak ataması sürpriz sayılabilir. Piyasalar bundan sonraki süreçte, ekonomi politikasındaki uygulamalarda neler yapılacağını ve TCMB'nin ilk toplantısındaki adımını yakından takip edecek. Ayrıca, bankacılık sistemine yönelik regülasyonların gevşetilip gevşetilmeyeceği de, hem piyasalar hem de reel sektör açısından önemli görülüyor.

Döviz kurlarında yukarı hareket sürüyor

Döviz kurları ve gram altın son günlerdeki geleneğini bozmayarak, güne yeni zirve seviyelerinden başladı.

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,37 TL seviyesinde hareket ederken, güne zirve seviyesini yenileyerek başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada tarihi rekorunu 23,6490 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 11.38 itibarıyla yüzde 1,68 artışla 23,4964 TL'de bulundu.

Euro da rekor serisine devam ediyor. Euro, sığ piyasada 25,7300 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 1,11 oranında primle 25,3438 TL'de hareket ediyor.

Borsa 5 ayın zirvesini yeniledi

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe primli başlarken, sonrasında 5616 puana kadar yükselerek 4 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi gün içinde 5536 - 5616 bant aralığında hareket ederken, saat 11.39 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 5562 puada işlem gördü.

Bankacılık endeksi güne pozitif başlarken, sonrasında negatif tarafa geçti. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,44 puanlık düşüşle 5000 puanda hareket ediyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Kardemir, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Sasa oldu.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,89 oranında yükselişle 5603 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise, yüzde 1,03 artışla 5077 puanda bulunmuştu.

Türkiye'nin CDS'inde sınırlı düşüş

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 500 baz puanın üzerinde kalmayı sürdürürken, düne göre sınırlı bir düşüş gösterdi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i saat 10.23 itibarıyla dünkü kapanışa kıyasla, yüzde 0,49 gerileyerek 521,77 baz puanda bulundu. CDS, dün en son işlemlerde 521,77 baz puan seviyesindeydi.

Gram altına dolar desteği

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1494 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 11.40 itibarıyla yüzde 1,46 oranında artışla 1482 TL'de alıcı buldu.

Altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenirken; şu sıralarda yüzde 0,09 oranında düşerken 1963 dolarda işlem görüyor.

Verilecek mesajlar önemli olacak

Serdar Pazı - Global Menkul Değerler Araştırma Grup Direktörü

PPK toplantısında, başlayan yeni dönemin nasıl aksiyon alınacağı görülmek istenecektir; dolayısıyla CDS tarafındaki sert düşüş sonrası kısmi toparlanma bunu düşündürüyor. Dolayısıyla endekste 5330-5620 bandını önemsiyorum.

Yeni zirve ve daha ötesine doğru bir hareket bunun peşi sıra yaşanır diye düşünüyorum ya da ortodoks politikalara net biçimde geçileceği, bankalar üzerinde uzun zamandır yaşanan mevzuat değişikliklerinin yarattığı operasyonel yükün hafifletileceği yönünde kuvvetli mesajlar verilmesi gerekiyor.

Politika faizinin yüzde 30’lara çekilmesi olası

Enver Erkan - Dinamik Menkul Başekonomisti

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, daha geleneksel para politikasına dönüş sinyali verebilecek bir hareketle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine yeni merkez bankası başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atadı. Resmi Gazete'de KHK ile yapılan duyuru, Sn. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından Erdoğan'ın en üst düzey ekonomi ekibinin yenilenmesini yansıtıyor.

Oldukça güçlü bir CV’ye sahip olması ve Batı piyasaları tarafından tanınması bakımından Erkan’ın atanması, piyasalar tarafından, enflasyonun yükselmesine neden olan aşırı düşük borçlanma maliyetleri uygulamasının para politikası nezdinde normalleşeceğinin işareti olarak alınabilir.

Merkez Bankası 22 Haziran’da önemli bir toplantı yapacak. Bunun öncesinde de yeni Başkan’ın açıklamaları önemle takip edilecektir. Bugüne kadar gelen mesaj ve oluşan beklentiler güçlü bir politika geçişi sinyaline işaret ediyor ve 22 Haziran PPK toplantısı bunun uygulamaya geçmesi açısından çok kritik bir konumdadır. En önemli mesele ise, politika faizinin hangi seviyeye çekileceği ve bunun tek seferlik agresif bir adımla mı, yoksa birkaç toplantıya yayılan kademeli bir geçişle mi olacağıdır. Birçok farklı geçiş senaryosu türetilebilir.

Bizim görüşümüz, Merkez Bankası’nın beklenen enflasyon analizinin politika faizinin nihai seviyesine temel oluşturacağı yönündedir. TCMB 22 Haziran’da bütün faiz artırımını tek seferde yapmazsa, Temmuz ayında yayınlanacak Enflasyon Raporu’ndaki güncellenecek beklentiler TCMB’nin politika faizini de nihai olarak nerede gördüğünü ortaya koyacaktır.

Bütün bu varsayımlar altında politika faizinin yüzde 30’lar seviyesine çekilmesi çok olası görünüyor. Politika faizi şu anda yüzde 8,5 olduğundan dolayı, tek seferde böyle bir adım ekstrem olabilir. Her ne kadar, politika faizi artırımı pratikte Merkez Bankası’nın aktarım mekanizmasının merkezine koymak gibi pratik olacak olsa da, döviz pozisyonlanmaları, kredi faizleri ve değişken faizler halen etkilenebilecek bir durumda. Bu nedenle faiz adımı bölünebilir veya belli bir dönem faiz koridoru uygulamasına da geçilebilir. Her durumda, 22 Haziran’daki toplantıda atılacak ilk adımın en büyük adım olacağını değerlendiriyoruz. Eğer Merkez Bankası birden fazla faiz artışı yapacaksa, en büyük dilimi ilk toplantıda gerçekleştirecektir.