Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.150 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,1 düşüşle 33.708 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 10.893 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 7.929 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0716 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

Fed, dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin bölgenin ekonomik aktivitesine ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Almanya'da imalat sanayi PMI'nın nisanda 42,2 ve Euro Bölgesi'nde de 45,6 olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün ayrıca ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.