Avrupa borsalarında açılışın ardından düşüş

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 33.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.576 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 azalışla 11.797 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanıyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını koruduğunu kaydederek, ECB'nin resesyon ihtimalini azaltmak için gevşeme döngüsünü büyük adımlarla sürdürebileceğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Öte yandan, Macaristan Merkez Bankası, dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 6,50'ye düşürdü.

Bugün ise Çek Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,75 seviyesinden yüzde 4,50 seviyesine çekmesi bekleniyor.

ECB yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin 2025'in ilk yarısına kadar faizleri kademeli olarak düşürmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Faizlerin çok düşük seviyelere dönme ihtimali yok, muhtemelen yüzde 2-3 aralığında kalacak." dedi.

Günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularıyla yeni konut satışları takip edilecek.