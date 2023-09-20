Bakır, Fed kararı öncesi doların gevşemesiyle arttı

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.56'da %0,2 artışla 8.309 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, %0,4 düşüşle 68.700 yuan/tona (9.413,80 dolar) geriledi.

Dolar endeksi, Fed'in faizleri değiştirmeden bırakmasının beklendiği ortamda hafif düşüş yaşadı.

Ancak LME'de bakır stokları artıyor ve stoklar Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 149.600 tona ulaşarak fiyatlardaki artışları sınırlandırıyor.

SHFE'de bakır stokları da dört haftadır art arda artarak 15 Eylül itibarıyla 21 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 65.146 tona ulaştı.