Yellen: İşgücü piyasasındaki dengesizlikler azaldı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Salı günü yaptığı açıklamada, ABD büyümesinin tam istihdam nedeniyle potansiyele uygun olarak yavaşlaması gerektiğini söyledi ve işgücü piyasasındaki arz-talep dengesizliklerinin azaldığını belirtti.

Yellen ayrıca, Dünya Bankası ve IMF'in 9-15 Ekim tarihleri arasında Fas'ta gerçekleştirecekleri güz dönemi toplantılarını, Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremi göz önünde bulundurularak uygun bir şekilde ayarlayacaklarına inandığını ifade etti.