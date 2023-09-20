  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Yellen: İşgücü piyasasındaki dengesizlikler azaldı
Takip Et

Yellen: İşgücü piyasasındaki dengesizlikler azaldı

ABD Hazine Bakanı Yellen, "İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesizlikleri azaldı" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Salı günü yaptığı açıklamada, ABD büyümesinin tam istihdam nedeniyle potansiyele uygun olarak yavaşlaması gerektiğini söyledi ve işgücü piyasasındaki arz-talep dengesizliklerinin azaldığını belirtti.

Yellen ayrıca, Dünya Bankası ve IMF'in 9-15 Ekim tarihleri arasında Fas'ta gerçekleştirecekleri güz dönemi toplantılarını, Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremi göz önünde bulundurularak uygun bir şekilde ayarlayacaklarına inandığını ifade etti.