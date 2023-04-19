Borsa İstanbul'un 5000 puan üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Geçtiğimiz 4 işlem gününü değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, bugün günü primli tamamladı. BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 5000 puanın altına gerilerken; endeks gün içerisinde en yüksek 5093 puanı, en düşük ise 4975 puanı gördü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 oranında yükselişle 5061 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,66 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5026 puana çıkmıştı. Endekste teknik açıdan 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5050 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 5018 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde 'Halkbank' etkisi

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan merkezli ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararını iptal etttiği haberiyle Halkbank ve Vakıfbank hisseleri tavan fiyata yükselirken, Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aştı. Bankacılık endeksi günü yüzde 3,60 oranında yükselişle 4709 puandan tamamladı.

Fed'in şahin duruşu beklenenden uzun sürebilir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Fed üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde hala yüksek seyrettiğine işaret eden son verilerin ardından faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını bildirdi.