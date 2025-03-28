Bayram öncesi kredi talebi zirvede: Aramalar 7 kat arttı

Bayram dönemi yaklaşırken, kredi taleplerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. Bayram kredisi aramalarında 7 kat hacim artışı gerçekleşti.

Aralık 2024’ten bu yana gerçekleşen toplam 750 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kredi faizlerinde düşüş yaşanması, bireysel ve ticari müşterilerin krediye olan ilgisini artırdı.

HangiKredi’nin verilerine göre, özellikle ihtiyaç kredisi kullanımı yükseliş gösterirken, ticari tarafta en çok talep gören ürün KOBİ kredileri oldu. Yılın başından bu yana ihtiyaç kredisi hacmi yüzde 8,7, konut kredisi hacmi ise yüzde 5,9 oranında arttı. Kısa vadeli finansman sağlayan KMH kullanımları ise yüzde 14,1 artarak kredi ürünleri arasında en fazla büyüyen kategori oldu.

Mevduat ve yatırım araçları hâlâ cazip

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşe rağmen, yatırımcılar açısından mevduat hesapları hâlâ cazibesini koruyor. TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranını 46yüzde ’ya çıkarması, mevduat getirilerini artırarak bu yatırım aracını daha avantajlı hale getirdi. Bunun yanında, Para Piyasası Fonları ve Günlük Mevduat hesapları da vadeli mevduata alternatif olarak tercih edilen ürünler arasında.

Yüzde 0 faizli kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor

Faiz oranlarının tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiği mevcut dönemde, yüzde 0 faizli kredi kampanyaları tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kampanyalar, bireylerin kısa vadeli bütçe dengelerini sağlamalarına katkıda bulunurken, dijital finans ekosistemine de destek sağlıyor. HangiKredi olarak, uzaktan müşteri edinim süreçlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında aracılık ederek dijitalleşen finans sektörüne önemli katkılarda bulunuyoruz.

HangiKredi CEO’su Onur Oğuz, "Bayram dönemleri, tüketicilerin finansal planlamalarını daha dikkatli yapmaları gereken süreçlerden biri. Son dönemdeki faiz indirimleri ve piyasadaki değişimlerle birlikte ihtiyaç kredilerine ve kısa vadeli finansman çözümlerine olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. HangiKredi olarak, kullanıcılarımıza en uygun finansal seçenekleri sunarak bilinçli kararlar almalarını sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

HangiKredi, bayram öncesinde de kredi ihtiyacı olan tüketiciler için farklı bankaların sunduğu kredi alternatiflerini tek platformda karşılaştırarak, hızlı ve güvenilir bir şekilde en uygun seçeneğe ulaşmalarını sağlıyor.