Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları haftanın dördüncü gününe karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi kapanışın hemen altında 18.093 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'e yakın primle 7.967 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 33.993 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,2'ye yakın yükselişle 8.059 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi kapanışın hemen altında 10.771 puanda bulunuyor.

Eurro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,0740 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Enflasyonu Endeksi (TÜFE) sonrası karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

Gözler, ECB’nin faiz kararında

Dün yayınlanan Fed tutanaklarında, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşü öne çıktı. Politika faizinin sıkılaşma döngüsünün zirvesinde olduğu belirtilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşü yer aldı.

Avrupa pay piyasalarının odağında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün vereceği faiz kararı yer alırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı konuşma yakından izlenecek.

Analistler, ECB'nin bugünkü toplantısında faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, toplantıda ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceğine dair işaretlerin verilebileceğini söyledi.

Bugün ECB faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.