Bankacılık endeksinde yükseliş hızlandı

Borsa İstanbul'da rekor üzerine rekor kırılan seanslar devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, aralıksız yükselişini 4'üncü güne taşırken, bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 3'ü aştı. Ramazan Bayramı sebebiyle, yurt içi piyasalar bugün yarım gün açık olacak.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 değer kazanarak 9807 puan ile rekor seviyeden başlarken; sonrasında da yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve gün içi zirvesini 9849 puana taşıdı. Endeks, saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 9842 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,05 ve yüzde 0,82 primle işlem gördü.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 9756 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.