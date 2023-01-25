Bir halka arz şirketine daha yasak

İSTANBUL/EKONOMİ

Borsa İstanbul, özellikle küçük yatırımcıları korumak için yüksek hisse oynaklıkları yaşanan hisselere işlem sınırı getirmeye devam ediyor. Borsa İstanbul bugün, 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem Onkolojik Sistemler ve Beyaz Filo Kiralama şirketlerine 24 Şubat tarihine kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği açıklamasında bulunurken; Pınar Su’ya ise 24 Şubat seans sonuna kadar açığa satış yasağı getirdi. Ayrıca Doğusan Boru’nun hisselerine 24 Şubat’a kadar brüt takas uygulanacak.

15 günde yüzde 278 kazandırdı

Halka arzı yeni yapılan ve 4 Ocak tarihinde işlem görmeye başlayan Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş., 15 işlem gününde yaklaşık olarak yatırımcısına yüzde 278 oranında kazandırdı. Şirketin hisseleri, ilk işlem gördüğü güne 19,25 TL fiyattan başlarken, dün günü 72,75 TL fiyattan tamamladı.

Beyaz Filo’da iki yönlü sert hareket

6 Ocak’ta yönünü aşağı çeviren Beyaz Filo Kiralama’nın hisseleri aralıksız 6 gün değer kaybederek yüzde 32 geriledi. Sonrasında yönünü yukarı çeviren şirket hisseleri 18,76 TL seviyesinden, pazartesi günü 29,48 TL’ye kadar yükseldi. Böylelikle yaklaşık yüzde 57 prim yaptı. Beyaz Filo Kiralama bugünkü işlemlere ise, 25,12 TL seviyesinden başladı.

Yüzde 20 yükseldi

Geçtiğimiz haftayı 7,02 TL seviyesinden tamamlayan Pınar Su, dünkü işlemlerde 8,49 TL’ye kadar yükseldi. Değer kazancı yüzde 20’yi aştı. Bugün ise en yüksek 9,10 TL seviyesini görürken, saat 10:40 itibarıyla yüzde 3,06 oranında düşüşle 8,28 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doğusan Boru hisselerinde yüzde 36 hareket

Doğusan Boru yeni yıla 10,35 TL seviyesinden başladı. Ay içinde 9,87 TL ile 13,43 TL arasında hareket gerçekleştirdi. Yaklaşık yüzde 36 oranında bir hareket alanı sağladı. Bugünkü işlemlere 11,35 TL seviyesinden başlarken, saat 10:48 itibarıyla yüzde 0,75 oranında düşüşle 11,95 TL’de işlem görüyor.

Borsa İstanbul (BIST) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalar şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E ve ONCSM.E payları 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PINSU.E payları 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E paylarında 25/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.