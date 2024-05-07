Borsa İstanbul yeni zirvesini zorluyor

İSTANBUL /EKONOMİ

Borsa İstanbul, 10.000 puan üzerindeki seyrine yeni haftada da devam ediyor. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırmasına rağmen, bu kararın önceden fiyatlanmış olmasıyla dün gerilese de bugün pozitif tarafta hareket ediyor.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,15 artarak 10.282 puandan başlarken; 10.270 - 10.313 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,32 primle 10.300 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,65 ve yüzde 0,46 yükselişle hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.200 ve 10.100 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,1 azalışla 10.267 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 10.325 puana çıkardı.

Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekliyor

İntegral Yatırım

Bist 100 endeksi 10.300 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.