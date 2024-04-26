Borsa İstanbul'da iki zirve birden
Borsa İstanbul, gün içi zirvesini ve kapanış rekorunu yenilerken; içinde bulunduğumuz haftayı da pozitif tarafta tamamladı.
Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde, gün içi tarihi rekor seviyesini 9956 puana çıkarırken; kapanış zirvesini ise 9915 puana çekti.
Dün Merkez Bankası'nın zorunlu karışıklara uygulanan faizi yükseltmesinin ardından sert gerileyen bankacılık endeksi, bugün yukarı yönlü hareket etti ve yükselişini gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar taşıdı. Gün sonunda ise, bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 10.000-10.100 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puan destek konumunda bulunuyor.