Borsada kritik gün!

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda borsadaki gelişmeleri değerlendirdi. Borsadaki satış eğiliminin bugün son bulmasını beklediğini ifade eden Sevgen, daha önceki zirve seviye olan 9.450 seviyesinin de kritik olduğuna işaret etti. Sevgen, “Bu seviyenin üstünde kapanış olursa yukarı doğru potansiyelin arttığı günler bizi bekliyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Mayıs-haziranda beklediğim yükseliş, öne çekilebilir

Dün özellikle öğleden sonraki hareketler artık satışların sonuna gelindiği noktasında mesaj verdi bana. Şubat ayında gördüğümüz 9.450 zirve seviyesi bayramdan önce geçilmişti. Sonrasında yukarı doğru sert bir hamle yaptı ve 9.800’lere kadar geldi BIST 100 endeksi. Bayram sonrasında bunların satışlarını gözlemliyoruz. Bugün son satışları göreceğimizi düşünüyorum. Tabii burada kritik nokta şu: Daha önceki zirve olan 9.450’nin üzerinde kalıp kalmayacağı önemli. Bu seviyenin altına sarkabilir, ama gün sonunda bu seviyenin üzerinde bir kapanış olursa bugün artıda kapatacağımızı bekliyorum. Bu artış açılışta olursa satış gelir, ama gün sonunda olma ihtimali daha kuvvetli. 9.450 seviyelerinin üzerinde tutunması umut verici olur. Yukarı doğru potansiyelin arttığı sinyalini verir. Bayram öncesindeki gibi sert değil, ama yukarı doğru daha ılımlı ve genele yayılan bir hareketin başlama emarelerini dün gördüm. Bu hareketin bugün de devam etmesini bekliyorum. Eğer olursa mayıs-haziranda beklediğim yükselişin bu ay sonu veya mayıs başı gibi olması gündeme gelebilir. Bu nedenle kritik bir gün. Yatırımcıların biraz daha sakin davranmasını, günü beklemesini, heyecana kapılmamasını tavsiye ediyorum. Bugün çok dalgalı hareketler görebiliriz. Kritik noktanın üzerinde kalmayı başarırsa yukarı doğru potansiyelin arttığı günler bizi bekliyor gibi görünüyor.

Türkiye, CDS tarafında öne çıkmış görünüyor

Öte yandan swaplarla ilgili bir durum var. Londra’da TL talebi ya da TL ilgisizliği gösteren bir data bu. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasına doğrudan etkisi olduğu için özellikle aylık swapları yakından takip ediyorum. Aylık swaplar bayram öncesinde faziler yüzde 42’nin altına gelmişti. Dün yüzde 52’ye yaklaştı. Bayram öncesinde Londra’dan giren yabancının çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Bu normal. Piyasaya çok büyük etkisi olmaz ama değişimleri görmek açısından önemli.

CDS tarafında ise gelişmekte olan ülkelerin tamamında değer kaybı var. Arjantin ve Türkiye çok daha belirgin yükseliş içerisindeydi. Ama bugün Türkiye biraz öne geçmiş gibi görünüyor. Bugün Bakan Mehmet Şimşek’in Amerika’da görüşmeleri başlıyor. Önümüzdeki hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi var. Finsansal piyaslar açısından yanlışlık yapmazsak birkaç aylık iyi bir sürece giriyoruz gibi görüntü var. Ama bu uzun soluklu olacak anlamına gelmiyor. Alınması gereken çok önemli tedbirler var. En çok önem verdiğim vergi ve zamlara yönelik çalışmaları henüz görmedik. Bir de kamu harcamalarında kısıtı görmedik. Bunları görükten sonra daha öngörülebilir duruma geleceğiz.