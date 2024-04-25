Dr. Nuri Sevgen: Borsa, MB’nin faiz kararıyla net bir yön alır

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda borsayı değerlendiren Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, bugün de yukarı yönlü hareket beklediğini söyledi. Piyasanın MB’nin faiz kararını beklediğini ifade eden Sevgen, “Saat 14.00’e kadar piyasa bir miktar daha yukarı başlar. Sonrasında yataya ve hacimsizliğe döner. Saat 14.00’te çıkacak sonuca göre de daha doğru daha net bir yön almaya başlarız” diye konuştu. Sevgen, şu görüşleri paylaştı:

Borsa, 9.850 direncini kırarsa yukarı yönlü sert atak yapacak güçte

Borsada senet bazlı hareketler yoğun bir şekilde var. BIST 100 Endeksi dün 9.800’ler civarındaki direnci geçemedi. 9.600’lerde güç toplamaya çalışıyor gibi görünüyor. Endeks 9.850’yi geçtiğinde 10.000’in üzerine 10.500’e doğru bir atak yapmasını bekliyorum. Ama bu kısa süreli beklenti bu 10.500’de biteceği anlamına gelmiyor. 13.000’de 15.000 bin de olabilir ve 10.000’e de gelebilir. Şu an için sadece demek istediğim senet bazlı yoğun bir hareketlilik var. Özellikle Endeks 100 dışı senetlerde daha yoğun haraketlilik gözlemliyoruz. Buralara odaklanmak lazım. Endeksteki bu hareketin 2-3 ay boyunca yukarı doğru potansiyeli var.

Bugün valör avantajı var. Dün de bunun etkilerini yaşadık. 9.600’ler civarında destek 9.850 civarında direnç oluştu. Bu yatay bant içerisinde güç toplama hareketi var. Endeks 100’de 9.850 kırıldığı anda hareket hızlanabilir. Ancak 9.600’ün altına gelirse de kritik nokta olan 9.500 ‘ün altına gelirse bu beklentim ötelenir ya da olmayabilir. O yüzden orası son noktamız, son kalemiz. Oranın altında kalmadığı sürece sıkıntımız yok. Bugün de yukarı doğru bir hareket bekliyorum. 9.850 önemli bir şey seviye. Burayı geçersek, özellikle hacimle geçersek endeks yukarı doğru bir anda sert bir hareketle 10.000’in üzerine 10.500’e doğru atak yapabilecek güçte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün de yukarı doğru bir yönelme olur.

Fiyatlanan beklenti, “faizde değişiklik olmayacak” yönünde

Bugün Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı sonucu faiz kararı gelecek. Bir faiz artırımı gelirse piyasanın nasıl tepki vereceğine bakacağız. Şu anda fiyatlanan beklenti faizde bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu beklentinin dışında bir şey olursa, ki faiz indirimi zaten beklenmiyor, ama 250 baz puanlık artış gelme olasılığı var. Şu aşamada ben öyle bir ihtimali zayıf görüyorum. Olursa da piyasada önce negatif reaksiyon vereceğini, sonrasında da “ekonomi yönetimi gerçekten işe sarılıyor” noktasında olumlu bir hava yaratabileceğini düşünüyorum. Saat 14.00’e kadar piyasa bir miktar daha yukarı başlar. Sonrasında yataya ve hacimsizliğe döner. Saat 14.00’te çıkacak sonuca göre de daha doğru daha net bir yön almaya başlarız. Ama temelde bugün ekstra kötü bir haber, beklentinin çok ötesinde bir haber çıkmadığı sürece büyük ihtimalle pozitif kapatacağız gibi görünüyor.

Öte yandan bugünkü kararda faiz indirimi olursa dolar/TL üzerinde etkisi olur. Faizi sabit bırakırsa değişiklik olmaz. Faiz artırırsa da kurda bir miktar düşüşü beraberinde getirebilir.