Endeks 9.850’nin altına inmediği sürece yukarı hareket devam eder 

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’na katılan Yatırım Fi̇nansman Di̇rektörü Dr. Nuri̇ Sevgen, 1 Mayıs nedeniyle piyasanın 2 gündür verdiği kadar olumlu bir reaksiyon vermemesini sağlayabileceğini ifade etti. Bununla birlikte borsada çok büyük bir reaksiyon beklemediğini ifade eden Sevgen, şu açıklamaları yaptı:

Borsa bugün bir miktar dinlenebilir

Dünyada en önemli beklenti yarınki Fed toplantısı. Faizlerde değişiklik beklenmiyor ama Powell’ın açıklamaları özellikle önemli olacak. O yüzden yurt dışı piyasalarda böyle bir beklenti var. İkincisi yarın 1 Mayıs tatili sebebiyle biz işlem görmeyeceğiz. Ancak 1 Mayıs'ın gergin geçebileceğine dair bazı mesajlar geliyor. Bundan kaynaklı bir endişe belki bugün piyasanın 2 gündür verdiği kadar olumlu bir reaksiyon vermemesini sağlayabilir. Yani bir miktar dinlenebilir. Gene artı kapatabiliriz ama biraz daha riskten kaçınalım reaksiyonu olabilir. Buradaki görüntü de şu olur: Eğer piyasa yukarı giderse gün sonuna doğru, gün sonunda bir satış gelme ihtimali var. Ama gün içerisinde yukarı gidip tekrar aşağıya gelip yatay seyreder ve artık yukarı gelmeyeceği yönünde bir görüntü ortaya çıkarsa günün sonunda bir alışla karşılaşabiliriz. Bu da bir miktar artıda kapatmamıza neden olabilir. Yani bugün bir miktar daha senet bazlı hareketlerin yoğun olduğu, endeks bazında çok büyük hareketlerin olmayacağı ihtimali var. Bunun sebebi de 1 Mayıs gerginliğinden ve Fed'in açıklamalarından kaynaklı bilinmezlikler. Çünkü yarın biz kapalıyız. Ancak çok büyük bir reaksiyon vereceğini de sanmıyorum

Borsa 7.200 ler seviyesinden uzun süredir bu yükselen trend içerisinde, Ama son dönemlerde şu 9,850’yi kıramıyorduk. Buraya doğru sert bir hareket yapmıştık bayramdan önce. Sonra tekrar düzeltme yapmıştık. 9.850’yi geçip geçmeyeceği önemliydi. Şimdi burayı geçtik. Yukarı tarafta endeskte benim beklentim 10.700’e doğru bir hareketin olması yönünde. Bunu bozacak gelişme endeksin tekrar 9.850’nin altına gelmesi olur. Ancak Teknik analiz datasına baktığımızda endeksin 10.700. Buraya kadar gitme olasılığı çok yüksek. Yani 10.700 seviyesinin nereden biliyorum işte bu tekrar data asından dolayı veriyorum. Çünkü görünmeyen bir seriyi hedef olarak verirsen verirken böyle şeyler yapıyoruz. Biz fiyat hareketlerinde böyle bir hareket olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Ancak bugün 9.900-9.950 seviyesine doğru bir miktar geri çekilme olasılığımız var. Bu olasılık da dediğim 1 Mayıs etkisinden dolayı. Ama genel ana trendi, yukarı doğru hareketi bozacak gelişme beklemiyorum.

Tek endişem dolar bazında ne yapacağı?

Beni endişelendiren sadece bir şey var: Fiyat grafiklere baktığımda dolar bazındaki grafik 313 zirvesine yaklaştı. 313 zirvesi 2023 başıydı. TL sabit kaldığı için endeks yukarı gittiğinde doğal olarak dolar bazında yukarı doğru gidiyoruz. Bu beni biraz endişelendiriyor. Biraz değerli kılıyor borsayı. O yüzden beklediğim hareket 10.700’e giderse 320-330 dolara geliyor şu anki kurlarla. Oraya kadar gider mi? Ama TL bazında genel görüntü, genel hava, gelen bilançoların etkileri ve senet bazlı hareketlerin yoğunlaşması piyasayı canlı tutuyor. Bu canlılık da benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben 9.850’nin altına gelmediği sürece yukarı doğru hareketin sürmesini bekliyorum. 10.700’e kadar gitmeyeceği, oradan döneceği işaretini verirse onu da paylaşırız.