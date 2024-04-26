Borsada senet bazlı yoğun hareket sürüyor

Nasıl Bir Ekonomi TV’nin Ekonomi Masası programında borsayı değerlendiren Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, piyasaların bugün sıkışık seyretme ihtimali olduğunu ifade etti. Bununla birlikte senet bazlı hareketlere işaret eden Sevgen, “BİST 100 Eneksi’nde yatay hareket var ama diğer senetlerde yoğun hareket söz konusu” dedi. Nuri Sevgen, şu görüşleri dile getirdi:

Endeks, yatayda güç topluyor

Gündeme yurt dışı tarafından başlarsak Amerikan piyasalarında dün seans kapandıktan sonra gelen teknoloji bilançoları oldukça iyi. Alfabet, Microsoft, Intel çok iyi bilançolar açıkladı. Nasdaq kontratları yüzde 1’in üzerinde artıda. Asya tarafı da olumlu bir havada şu aşamada. Bu taraf iyi. Büyüme rakamları Amerika’da beklenenden biraz kötü geldi ama öncü göstergeler yılın ilerleyen zamanlarında normale döneceği sinyalini verdi. Gerçi büyümenin biraz azalıyor olması, Fed'in faiz indirimini kolaylaştıracağı için piyasa bir anlamda kötü reaksiyon vermedi. Hafif miktar eksi vardı ama abartılacak bir şey yok.

İçeride ise birkaç şey üst üste geliyor. Bir tanesi vadeli kontratlar önümüzdeki hafta salı günü sonlanıyor. 30 Nisan itibariyle vadenin son günü. O yüzden de Nisan vadesinden bir sonraki vadeye geçişlerin bugünden itibaren artmaya başladığını göreceğiz. İkincisi dün SPK bülteni yayınlandı. Önümüzdeki hafta 2 tane büyük halka arz geliyor. Toplam büyüklük 9 milyar TL’ye yakın. Yani yaklaşık olarak 270 milyon dolarlık halka arzı var. Bu da piyasa büyüklüğü açısından oldukça yüksek. Bu piyasada bir miktar rahatsızlık yaratabilir. Üçüncüsü önümüzdeki hafta 1 Mayıs İşçi Bayramı var. Piyasalar tatil olacak. Bugün satılan hisse senetleri salı günü nakite dönecek. Ama pazartesi satılanlar perşembe günü dönecek. Bu yüzden bir valör sorunu olabilir. Bugün bir miktar bunların etkilerini görebiliriz. Bir de cuma olduğu için hafta sonu olasılıkları gündeme gelecektir. Dolayısıyla bugün biraz düne benzer, biraz daha satış ağırlıklı, gün içerisinde bir yukarı bir aşağı oynayan piyasa göreceğimizi düşünüyorum. Gün sonunda artı da kapatabilir eksi de. Ama önemli olan nokta 9.850 civarı.

Dün itibariyle bu seviyeye üçüncü kez değdi ve geçemedi. Aşağıda 9.600-9.650 bölgesi önemli destek olmuş gibi görünüyor. Yatayda güç toplama hareketi var. Bu güç toplama hareketi hoşuma gidiyor. Ve tahmin ediyorum ki bu birkaç gün daha devam edebilir ve sonrasında mayısla beraber yukarı potansiyel taşıyabilir. İzleyip göreceğiz. Gerçi uluslararası piyasalarda bir laf vardır mayıs ayı için: “Mayısta sat ve git” derler. Her zaman tutmuyor ama yurtdışı piyasalardan bağımsızız şu anda. Mayısta bizde o satışın geleceği noktasında net bir görüntü yok. Bilanço beklentilerine baktığımız zaman da içeride öyle bir görüntü almadım. Ama temel itibariyle bugün de piyasaların sıkışık seyretme ihtimali var. Hatta belki ufak bir eksiyle kapatma ihtimali var.

Senet bazlı hareketler yoğun devam ediyor. Endeks 100 dışı senetlerde çok hareketlilik var. Buna dikkat çekiyorum bir süredir. BİST 100 Eneksi’nde yatay hareket var ama diğer senetlerde yoğun hareket söz konusu. Endeks senetlerinde bazıları olumsuz iken bazıları olumlu olabiliyor. Yani bir senedi verirken diğerlerini alıyorlar. Bu da doğal olarak endekste dengelenmeye neden oluyor. Endeks hareketinden daha çok senet bazlı hareketlere yoğunlaşan piyasanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada fon ne alalım ne satalım diye sormuşlar genelde yatırımcılar? Önümüzdeki günlerde BİST 100 endeksindeki fonlar yerine endeks 100 dışı senetlerin daha popüler olacağını düşünüyorum. Buralara bakmakta fayda olduğu kanısındayım.

Kamuda tasarruf olmazsa sonbahara doğru kurda hararet olasılığı var

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye yatırım yapma konusunda sıkıntılarından biri kur. “Kur doğru yerde mi? Ben burada yatırım yaparsam, kurda bir atak olursa buradan zarar etme riskim var mı? Ben bu parayı Türkiye'ye soktuktan sonra tekrar çıkarmak istediğimde swap kanallarından kaynaklı bir sıkıntı yaşar mıyım? tedirginliği var. Geçmişte yaşandı bunlar. Kurumsal hafıza bunları kaydetti.

İçerideki tavır açısından bakarsanız da bugün dolar ya da Euro almak isterseniz bankaların alış, satış kotasyon farkı yüzde 3’leri buluyor. Yani aylık faizin yüzde 4 ile 5 arasında değiştiği bir yerde oldukça yüksek. Bir de dolar/TL bir süredir yatay gidiyor. Yani 32,45-32,55 arasında yatay hareket var ama siz faize koyduğunuzda buradaki yatay hareketten daha iyi getiri elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden de bir avantaj var gibi görünüyor. Yaz aylarına giriyoruz. Yaz aylarında döviz girdileri daha fazla. Amerika'da Biden ile görüşme gibi olumlu haberler de var. Bu bir süre daha TL’nin değerli kalma ihtimalini kuvvetlendiriyor. O yüzden yatırımcılara, şu aşamada birkaç aylık süreçte döviz enstrümanlarının getiri yapmayacağını düşündüğümü söyleyebilirim. Ama önümüzdeki dönemde, özellikle sonbahara girerken kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf önlemi çıkmazsa, enflasyonist beklentiler daha fazla ön plana geleceği için bu noktada kurda hararetlenme olasılığı var. O yüzden bizim burada 2-3 aylık çok değerli bir zamanımız var. Hükümetin bu değerli zaman içerisinde yapacağı şeyler çok önemli. Eğer bunlar yapılamazsa sonbahara doğru ve kurda bir hararetlenme olasılığına da şimdiden dikkat çekmek istiyorum."