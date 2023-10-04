  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Borsa Haberleri
  3. JPMorgan, Türk şirketini Top 10 listesine aldı
Takip Et

JPMorgan, Türk şirketini Top 10 listesine aldı

JPMorgan, BİM'i CEEMEA Top 10 listesine ekledi. Türkiye için tavsiyesini ise, "nötr" olarak sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

JPMorgan, BİM'i Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesi Strateji Top 10 listesine ekledi. BİM, Top 10 listesine 2020'den bu yana giren ilk Türk şirketi oldu.

Türkiye için tavsiyesini "nötr" olarak koruyan JPMorgan, BİM'i eklediği listeden Rajhi, Alinma, alOthaim ve STC'yi çıkardı. Listeye, Saudi National Bank ve Riyad Bank'ın yanı sıra Alarabia'yı ekledi.

JPMorgan, Türkiye için tavsiyesini "nötr" olarak korumasına neden olarak Türkiye'nin CEEMEA içinde oynaklığı en yüksek piyasa olmasını gösterdi.

Morgan Stanley faizde 5 puan artış bekliyorMorgan Stanley faizde 5 puan artış bekliyorEkonomi

 