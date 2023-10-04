JPMorgan, Türk şirketini Top 10 listesine aldı

JPMorgan, BİM'i Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesi Strateji Top 10 listesine ekledi. BİM, Top 10 listesine 2020'den bu yana giren ilk Türk şirketi oldu.

Türkiye için tavsiyesini "nötr" olarak koruyan JPMorgan, BİM'i eklediği listeden Rajhi, Alinma, alOthaim ve STC'yi çıkardı. Listeye, Saudi National Bank ve Riyad Bank'ın yanı sıra Alarabia'yı ekledi.

JPMorgan, Türkiye için tavsiyesini "nötr" olarak korumasına neden olarak Türkiye'nin CEEMEA içinde oynaklığı en yüksek piyasa olmasını gösterdi.