Kâr satışları gelebilir ama uzun vadeli hedef 8000

ŞENAY ZEREN

Borsa İstanbul bu hafta hız kesse de 2023 yılının en güçlü tırmanışına devam ediyor. Borsa İstanbul, gün içi rekorunu geçtiğimiz pazartesi günü 6807 puana, kapanış rekorunu ise aynı gün 6695 puana yükseltmişti. Uzmanlar, özellikle enflasyonda beklenen bozulmanın da etkisiyle Borsa’da yeni rekor seviyelerin test edileceği görüşünde birleşiyor.

“8000-8500 hedefte kalmayı sürdürüyor”

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, endekste 6800-7100 bandının kısa vadede soluklanma bölgesi olabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bilanço döneminin de etkisiyle bu bölgede hisse değişimlerinin yaşanabileceğini, hızlı giden sektör ve şirketlerden görece geride kalanlara bir geçiş yaşanabileceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 6300 ve 6000 puan seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Orta-uzun vadede ise 225 cent (6000 puan) üzerinde kalındıkça dolar bazında 300 cent (8000- 8500) hedefte kalmaya devam edecek.”

“6300’e doğru kâr realizasyonu olabilir”

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise ikinci çeyrek döneme ilişkin finansallara işaret ederek, “Konsolide olmayan şirketler için son tarih 9 Ağustos olurken, konsolide olan şirketler için son tarih 21 Ağustos. Bilanço beklentilerine bağlı olarak borsa endeksinde 6300 seviyesine doğru kâr realizasyonu olabileceği düşünmekteyiz. Buna karşın mevduat faizlerinin gerilediği, kurun sabit kaldığı ve son atılan ZK adımı ile birlikte KKM’nin cazibesinin kırıldığı ortamda borsa endeksinin yükseliş eğilimine devam edebileceği görüşündeyiz. Ana hedefimiz 7100 olamaya devam ediyor” dedi.

Ata Yatırım hedefini 8400’e çıkardı

Ata Yatırım’ın Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda, yavaşlama ile 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğine, Türkiye’nin daha fazla değerlenebilmesi açısından yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerini gidermesi için sıkı para ve maliye politikalarına bağlı kalması gerektiğine dikkat çekildi. Aracı kurum, 12 aylık BIST100 endeks hedefini “Yüzde 27 yukarı yönlü potansiyele işaret eden” 6800 seviyesinden 8400 seviyesine revize ederken; en beğendiği şirketleri ise, Bimaş, Coca Cola İçecek, Migros, Şişecam, Tav Hava Limanları, Tofaş ve Turkcell olarak açıklandı.

■ Dolarda yükseliş sürecek mi?

Dolar/TL, yılbaşından seçim dönemine kadarki süreçte yatay hareket ederken, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun sonuçlanmasından bugüne 19,96 TL’den 27 TL’nin üzerine kadar çıktı. Kur, yılbaşından bu yana yüzde 44, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından bu zaman ise yüzde 35 yükseldi. Uzmanlar, dolar/TL’de yukarı yönlü hareketin devamını beklerken, yükselişin önemli kısmının ise geride kaldığı görüşünde. Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini 19 Temmuz’da 27,27 TL ile test etmişti.

"27-28 bandı kısa vadeli tepe bölgesi olmaya aday" Volkan Dükkancık, "Dolar/TL'de yükselişin önemli kısmının geride kaldığını düşünmekle birlikte TCMB’nin faiz silahını kullanma konusundaki temkinli yaklaşımı bir süre daha kur üzerinde yukarı yönlü eğilimin devamına neden olabilir. Ancak kurda 27,0-28,0 bandının kısa vadeli tepe bölgesi olmaya aday olduğunu düşünüyoruz. Geri çekilmeleri 26,0-26,30 bandıyla sınırlı kalmasını beklerken orta vadede ise 30,0 TL hedefte kalmaya devam edecek" yorumunu yaptı.

"Yukarı yönlü riskler sürüyor"

Seda Yalçınkaya Özer ise dolar/ TL’de 27 civarındaki yatay müdahale alanının sürdüğünü kaydederek, "Ancak Dolar/TL’ de riskler yukarı yönde. Dolayısıyla kısa ve orta vadede TL’nin dolar karşısında değer kazanabileceği bir gelişme ne yazık ki bulunmuyor. Kurda zaman zaman yukarı yönde atakların oluşmasını ancak serbest bir kur hareketinin çok yakın vadede oluşmasını beklememekteyiz" dedi.