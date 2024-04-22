Rönesans Gayrimenkul'un halka arz büyüklüğü belli oldu

17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ paylarının halka arzı tamamlandı. AK Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 135,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satıldı.

Halka arz boyutu 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı yüzde 10,08 olarak gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 11.699.949.015 TL tutarında ve 86.666.289 adet paya karşılık gelen, toplam 2.498.977 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,41 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,35 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,60 katı talep toplanmış oldu.

Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Halka arz sonucunda, halka arzın, yüzde 80’ine denk gelen 26.685.960 adet pay yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’sine denk gelen 6.671.490 adet pay yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.