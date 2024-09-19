SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ sermayesini 119 milyon 943 bin TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırarak, 30 milyon 56 bin 400 TL'den 150 milyon TL'ye çıkaracak.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 160 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Şirket'in 80 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 240 milyon TL'ye ulaşacak.

Özerden Ambalaj Sanayi AŞ, 21 milyon TL olan sermayesini 52,5 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırarak 73,5 milyon TL'ye çıkaracak.