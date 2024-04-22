VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 10.660,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 10.614,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.616,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra açıklanması beklenen ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya gelirken, TCMB ile Brezilya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca, bu hafta TCMB faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.