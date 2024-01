Borsada hisse seçerken bunlara dikkat!

Takip Et

Şenay ZEREN

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin oldu. 2024 yılında Türkiye'nin kredi notunda artış beklediğini söyleyen Özşahin, bunun borsa üzerindeki etkilerini de analiz etti ve kısa vadede öne çıkardığı sektör ve şirketleri açıkladı. Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Özşahin ile dolar kurundaki yükselişten altın fiyatlarındaki beklentilere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim politikasına yönelik tahminlere kadar pek çok konuyu konuştuk.

Özşahin, hisse seçiminin daha önemli olduğu 2024 yılında, doğru hisseyi nasıl seçmek gerektiğine ilişkin yatırımcılara tavsiyelerde de bulundu.

2022'nin borsada unutulmayacak bir yıl olduğunu vurgulayan Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Özşahin, doğru hisseyi seçerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle değerlendirdi: "Önemli olan nokta, yatırım yaptığımız şirketlerin iş modellerini anlıyor olmak. Dünyadaki her varlık gibi borsadaki şirketlerin de pahalı ve ucuz olanları var. Yatırım yapılan şirketlere, sadece fiyat hareketlerine göre değil; 'Acaba ben doğru noktada alıyor muyum?' diye bakmak gerekli. Bu da hisse fiyatıyla belli olan bir şey değil. Fiyat/Kazanç oranı gibi çeşitli değerleme metrikleri var. Bunlara bakıp aynı sektör içindeki şirketlerde bile farklılaşan, daha ucuz olan şirketlere yönelmekte fayda var. Her ucuz şirket, her zaman ilerde iyi bir performans gösterecek diye mutlak bir doğru da yok. Şirketleri incelemek lazım; araştırma raporlarını okumak ve profesyonelleri dinlemek gibi bir çabaya girmek gerekli.