Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatları, dar aralıkta seyrederken; küresel piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl gerçekleştireceği ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan enflasyon göstergesi veriyi takip edecek. Fed'in enflasyon seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), perşembe günü 15.30'da açıklanacak.

2167 - 2174 dolar arasında seyreden ons altın, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,02 primle 2172 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki yükselişle değer kazanırken; şu dakikalarda yüzde 0,14 kazançla 2246 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.245,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.170,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.095,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.507,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.717,70 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.170,86 dolar