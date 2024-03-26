Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, 32 TL'nin üzerinde seyrederken; döviz kurlarında sınırlı yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları..
İSTANBUL / EKONOMİ
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,1466 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,1733 TL'den başladı. Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan kur, en yüksek 32,1790 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 32,1722 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,9740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,15 primle 34,9350 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7375 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,34 oranında düşüşle 104,13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0849 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,54 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,71 seviyesinde bulunuyor.