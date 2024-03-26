Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,1466 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,1733 TL'den başladı. Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan kur, en yüksek 32,1790 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 32,1722 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,9740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,15 primle 34,9350 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7375 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,34 oranında düşüşle 104,13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0849 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,54 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,71 seviyesinde bulunuyor.