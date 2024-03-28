Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı yatay seyrederken, piyasalar para politikasına ilişkin daha fazla ipucu edinmek için yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini (PCE) takip edecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede baktığı veri, Türkiye saatine göre (TSİ) 15.30'da açıklanacak.

2187 - 2200 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 11.11 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 2192 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatında 2170 ve 2150 dolar seviyeleri destek, 2200 ve 2250 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Gram altında rekor

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2286 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,02 primle 2276 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 140 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1 primle 2 bin 277 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.279,13 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.162,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.059,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.261,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.441,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.196,06 dolar