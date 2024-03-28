Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3068 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,2722 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 32,3520 TL'yi gördü. Kur saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 32,3096 TL'de hareket etti.

Euro da primli

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,2150 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,03 primle 35,1567 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,8092 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 104,37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0818 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,93 seviyesinde bulunuyor.