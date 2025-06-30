Demir cevheri, 4 ay sonra yükselişe hazırlanıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri bugün yükseldi ve Çin'deki kısa vadeli talebin güçlü seyretmesi nedeniyle dört ayda ilk aylık artışını kaydetmeye hazırlanıyor, ancak uzun süren emlak krizi kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %0,21 artışla 715,5 yuan/ton (99,87 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, Haziran ayında şu ana kadar %1,71 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki Temmuz ayı demir cevheri, TSİ 06.46'da 94,4 dolar/ton ile %0,16 düşüş kaydetti ve bu ay şimdiye kadar %1,3 değer kaybetti.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan sıcak metal üretimi 27 Haziran itibarıyla 2,42 milyon ton civarında sabit kaldı.

Mysteel ayrı bir notta, 20-26 Haziran döneminde ortalama yüksek fırın kapasite kullanım oranının 0,04 puan artarak %90,83'e ulaştığını belirtti.

Ancak bir ankete göre, Çin'deki imalat faaliyeti Haziran ayında üst üste üçüncü ayda da daraldı.

Analistler, uzun süren emlak krizinin yanı sıra zayıf iç talebin, fabrika sahiplerinin stoklarını elinde tutarak Pekin'in ABD ve Avrupa Birliği ile gerilimi azaltacak anlaşmalar yapıp yapamayacağını beklemelerine neden olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta, enflasyonun gümrük vergilerinden dolayı yükselmezse faiz indirimlerinin muhtemel olduğunu söylemesinin ardından yatırımcılar faiz indirimleri beklediğinden ABD doları zayıfladı.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %1,14 ve %0,82 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları çoğunlukla yükseldi. İnşaat demiri %0,43, sıcak haddelenmiş rulo %0,22, paslanmaz çelik %0,48 değer kazandı, filmaşin ise %0,21 değer kaybetti.