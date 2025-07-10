Fitch: Türk finans kuruluşlarının notları ana şirket gücüne bağlı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, hissedar desteğinin Türkiye'deki banka dışı finans kuruluşları (NBFI) için ana derecelendirme etkeni olmaya devam ettiğini belirtti.

Fitch'in yayımladığı raporda, Temmuz 2025 itibarıyla, halka açık olarak derecelendirilen 18 Türk NBFI'dan 14'ünü, ana gruplarından zamanında ve yeterli destek alma olasılığına göre değerlendirdi.

Açıklamada, "Çoğu Türk NBFI, büyük özel bankaların bağlı iştirakleridir ve ilgili gruplarının çekirdeği olarak kabul edilmektedir. Fitch, bu iştiraklerin İhraççı Temerrüt Derecelendirmelerini (IDR'ler) ana şirketlerinin IDR'leriyle eşitlemekte ve bu da yüksek yönetimsel ve operasyonel entegrasyonun yanı sıra tam operasyonel kontrolü yansıtmaktadır. Bu iştirakler genellikle grup varlıklarının yalnızca %1-%2'sine katkıda bulunmakta ve doğrudan ana şirket finansmanı düşük ila orta düzeydedir. Bununla birlikte, bu bağlı şirketlerin finansal ve finansman profilleri, ana şirketlerinin gücü ve itibarı ile yakından bağlantılıdır." denildi.

Volkswagen AG (%51) ve Doğuş Grubu (%49) tarafından sahip olunan VDF kuruluşları da hissedar desteği temelinde derecelendirildi. Ancak, IDR'leri, Volkswagen AG'nin IDR'sinin (A-/Negatif) altı kademe altında olan Türkiye'nin 'BB-' Ülke Tavanı notuyla sınırlı kaldı. Açıklamada, bunun, ülke risklerinin ana şirketin destek sağlama kabiliyeti üzerindeki etkisini yansıttığı belirtildi.

Fitch, bankaya ait bağlı ortaklıklar için destek odaklı notların ana şirketle eşit kalmasını beklerken, VDF kuruluşlarının notlarının Türkiye'nin Ülke Tavanı ile sınırlı kalacağına işaret etti. Ancak Fitch, entegrasyon, sahiplik veya stratejik önemde önemli bir azalma olması veya bağlı kuruluşun ana şirkete göre büyümesi durumunda değerlendirmesini revize edebileceğini belirtti.