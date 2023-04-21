Dolar kuru 19,40 TL'de işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,38 TL seviyesinde hareket ederken; Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda en düşük 19,3790 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4090 TL seviyesini gördü. Kur saat 10:32 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 19,4001 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,3210 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2422 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,0564 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 101,99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0950 seviyelerinde hareket ediyor.