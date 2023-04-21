Dolar kuru 19,40 TL'de işlem görüyor
Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün illikit işlemlerde 19,40 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 21,24 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,38 TL seviyesinde hareket ederken; Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda en düşük 19,3790 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4090 TL seviyesini gördü. Kur saat 10:32 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 19,4001 TL seviyesinde hareket etti.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,3210 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2422 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,0564 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 101,99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0950 seviyelerinde hareket ediyor.