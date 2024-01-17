Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ocak döviz kuru fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

TL, dolar karşısında eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,1052 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1174 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,1220 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 30,1219 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,1530 TL'ye kadar tırmanırken; 12 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,39'a çıkarmıştı.

Euro 32 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,87 TL'ye kadar çıkarken, Euro/dolar paritesindeki düşüşle baskılanıyor. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,10 düşüşle 32,7267 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,9708 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi son 1 ayın en yüksek seviyesinde bulunurken, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 103,53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0856 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,71 seviyesinde bulunuyor.