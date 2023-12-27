Dolar endeksi 5 ayın en düşük seviyesinde

Doların diğer altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 101,29 seviyesine geriledi. Endeks, saat 16.32 itibarıyla yüzde 0,16 kayıpla 101,32 seviyesinde hareket etti.

Endeks, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentisi ve ardından Fed'in enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği faiz artırımlarının etkisiyle iki yıl süren güçlü kazanımların ardından 2023 yılında yüzde 2'lik bir düşüşe doğru ilerliyor.

SEB baş ekonomisti Jens Magnusson, "Genel olarak, küresel bir perspektiften bakıldığında, piyasaların sakin kalmasını bekliyorum. Hâlâ güçlü hisse senedi piyasalarımız var ve bu durum muhtemelen yeni yıla kadar devam edecek. Jeopolitik olarak bir şey olmazsa, döviz piyasaları önümüzdeki birkaç gün boyunca oldukça sakin kalacaktır" dedi.