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Japonya Merkez Bankası Başkanından 'para politikası' mesajı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, "Ultra gevşek para politikasını değiştirmek için acele etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası Başkanından 'para politikası' mesajı
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NHK'nın haberine göre, Japonya Merkez Bankası Başkanı (BOJ) Kazuo Ueda, enflasyonun yüzde 2'nin çok üzerine çıkması ve hızlanması riskinin az olması nedeniyle ultra gevşek para politikasını gevşetmek için acele etmediğini söyledi.

Ueda, Ocak ayında bir politika değişikliği olasılığı sorulduğunda, Ueda, "Şimdilik, bunun gerçekleşme şansının büyük olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ueda, ücretlerin önümüzdeki yıl bu yılla aynı hızda "ya da biraz daha hızlı" artmasının arzu edildiğini söyledi ve BOJ'un şirketlerin daha yüksek işçilik maliyetlerini hizmet müşterilerine ne ölçüde yansıtacaklarını da inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Japonya'nın enflasyonun BOJ'un yüzde 2'lik hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağını öngörebileceği konusunda henüz "pek ikna olmadığını" da sözlerine ekleyerek şimdilik ultra gevşek politikanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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