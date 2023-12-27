Goldman Sachs'tan ABD için 'enflasyon' tahmini

ABD'li dev banka Goldman Sachs dün yayınladığı raporda, 2024 yılı gördüncü çeyrekte yıllık bazda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 2 olacağını tahmin ettiklerini de belirtti. Bu, yüzde 0,9 olan piyasa beklentisinin ve yüzde 1,4 olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahmininin oldukça üzerinde.

"Bu durum, finansal koşullardaki ve maliye politikasındaki değişikliklerden kaynaklanan büyüme etkilerinin önümüzdeki yıl mütevazı ve kabaca nötr olması gerektiği görüşümüzü yansıtmaktadır" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, ayrıca, reel gelirin yaklaşık yüzde 3 artması ve hanehalkı net değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olması nedeniyle tüketici harcamalarının beklentileri kolayca aşacağını savundu.

Goldman Sachs. işsizlik oranının yüzde 3,6 civarında düşük kalacağını da öngördü.