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Citi, Fed’den daha az faiz indirimi bekliyor!

Citigroup, ABD için faiz indirimi tahminini 75 baz puana düşürdü. İndirim beklentisindeki azalış aynı zamanda beklentiyi de öteledi.

Haber Merkezi
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Citi, Fed’den daha az faiz indirimi bekliyor!
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Citigroup, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi beklentisini düşürürken, beklentiyi temmuz ayından eylül ayına ötelemiş oldu.

Banka, mayıs istihdam raporunda soğuyan işgücü piyasası verilerinin beklenenden daha güçlü gelmesiyle bu yıl dört yerine üç indirim beklediğini açıkladı.

Temmuzdaki beklentisini kaldıran banka, eylül, ekim ve aralık aylarında 25’er baz puanlık toplamda 75 baz puan indirim öngörerek daha önce belirlediği 100 baz puanlık indirim tahminini düşürdü.

Ayrıca 2026 yılında ocak ve mart aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi de öngördü.

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